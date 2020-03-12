» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير

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بسمة وهبة: "هو إيه اللي جرى لدين الناس في مصر"

بسمة وهبة

شنت الإعلامية بسمة وهبة هجوما شرسا على الفنانة أنغام في أعقاب ما تردد عن انفصالها عن زوجها أحمد إبراهيم .

وقالت "بسمة" في برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON E" : هي مطربة ناجحة لكن عندها مشكلات بقدر نجاحها بسبب أنانيتها .. وكل القريبين منها عانوا من النقطة دي.

وأضافت: بتقع في نفس الأزمة العاطفية ، وبتتجوز بسرعة وترجع تنفصل بطريقة تصدم جمهورها.

واستدركت: وكل مرة يكون فيه طرف تالت .. زوجة وأطفال يدفعوا ثمن نزواتها و زيجاتها المتسرعة.

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