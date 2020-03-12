» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب

أحمد عادل شعبان
أعلن الفنان أحمد زاهر عن إجراء ابنته "ملك" عملية جراحية باستئصال المرارة بعد شعورها بألم مزمن في تلك المنطقة.
وقال "زاهر" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مرارة في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كله.
وشاركت ملك أحمد زاهر في العديد من الأعمال الفنية أبرزها سلسلة أفلام "عمر وسلمى" لتامر حسني.
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