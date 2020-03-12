» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب

12 مارس 2020 - 07:36 ص

أعلن الفنان أحمد زاهر عن إجراء ابنته "ملك" عملية جراحية باستئصال المرارة بعد شعورها بألم مزمن في تلك المنطقة.



وقال "زاهر" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي و بنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي و ان شاء الله هاتبقي زي الفل أزمه و عدت الحمدلله المراره وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك اي مرارة في حياتك يا حبيبتي و يحلي ايامك كله.



وشاركت ملك أحمد زاهر في العديد من الأعمال الفنية أبرزها سلسلة أفلام "عمر وسلمى" لتامر حسني.



