الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

12 مارس 2020 - 09:42 ص

تحدثت المستشارة تهانى الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عن أسباب تأخير تعيينات المرأة المصرية في المناصب القضائية، قائلة: " تأخير بلا مبرر".



وأضافت "الجبالي" خلال لقائها ببرنامج "عالم بلاد حدود" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلة: "الوضع بالنسبة لمصر غريب، رغم أن الريادة دائما تخرج من مصر، ويمثل ذلك وجع وطن بالنسبة لهم".



وتابعت: "مصر لا تستحق لأن تكون آخر من يصل إلى تعيين المرأة قاضية، معقبة: "عند تعييني بالقضاء قلت:"بداية تعيين المرأة في القضاء رد اعتبار للمرأة بأثر رجعي، دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني من تأخير تعيين المرأة بالقضاء".

