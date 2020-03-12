  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:27 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

تهاني الجبالي

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مرتضى منصور

مرتضى لـ "الجبلاية": سنحاسب بالقانون

ارشيف

إخلاء مستشفى بالكويت.. لن تتخيل السبب

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ظاهرة خطيرة تضرب 7 دول عربية

ميدو

"ميدو" يفتح النار على "الجبلاية"

130 مليون دولار تحويلات سنغالية في موريتانيا

أعلى سعر صرف للدولار

الجبالي : " دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني"

الحياة السياسية

تهاني الجبالي
تهاني الجبالي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: أنا مش في منصب شرفي أنا بشتغل

#

فنان شهير يصدم متابعيه: "أنا وزوجي ننتظر طفلاً"

#

فنانة شهيرة لـ مرتضى منصور:"فين العري دي"

#

وزير الإسكان: "أنا مش هعّزل من القاهرة أنا هفك الاشتباك بس"

القضاء

المحكمة الدستورية

الحدث اليوم

تهاني الجبالي

تحدثت المستشارة تهانى الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عن أسباب تأخير تعيينات المرأة المصرية في المناصب القضائية، قائلة: " تأخير بلا مبرر".

وأضافت "الجبالي" خلال لقائها ببرنامج "عالم بلاد حدود" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"، قائلة: "الوضع بالنسبة لمصر غريب، رغم أن الريادة دائما تخرج من مصر، ويمثل ذلك وجع وطن بالنسبة لهم".

وتابعت: "مصر لا تستحق لأن تكون آخر من يصل إلى تعيين المرأة قاضية، معقبة: "عند تعييني بالقضاء قلت:"بداية تعيين المرأة في القضاء رد اعتبار للمرأة بأثر رجعي، دلوقتي أنا حاسة بوجع وطني من تأخير تعيين المرأة بالقضاء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"
» أعلى سعر صرف للدولار
» نجم الأهلي: محمود الخطيب تحدث معي في التجديد لكني رفضت
» هجوم من ليلى علوي على الفنانات اللواتي يثيرن الجدل بالفساتين القصيرة
» نقل ابنة الفنان أحمد زاهر إلى المستشفى لهذه الأسباب
» بسمة وهبة تهاجم فنانة شهيرة: نزواتها اللي بتحكمها وبتتجوز كتير
» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين
» فنان شهير يعلن إصابته و زوجته بفايروس كورونا: خلوا بالكم من نفسكم
» ممثل إيطالي يستغيث لدفن جثة شقيقته المتوفاة بـ «كورونا»
» مفاجأة صادمة تفجرها فنانة شهيرة حول تحولها جنسيًا
» تعليق مثير من فرج عامر على ركلة جزاء الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح