الري: محدش يخرج إحنا في خطر

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

الرى

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، إن البلاد تشهد أمطارا غزيرة بمعدلات غير مسبوقة، حيث ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت خلال آخر موجة سيئة للطقس.

 وأضافت"إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن إقرار مجلس الوزراء بمنح إجارة للعاملين والمدارس حكيم، حيث إن وجود المواطنين في الشارع مع سقوط الأمطار يشكل خطر عليهم، معقبة: "محدش يخرج من بيته إلا لضرورة إحنا في خطر".

وتابعت "إيمان"، أن كل وزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، حيث هناك استنفار على مستوى كل المحافظات، منوهة بأن كل محافظات مصر ستتعرض للأمطار حتى الوادي الجديد ،منوهة بأنه متوقع أن تصل كمية الأمطار على القاهرة والمحافظات المجاورة لها 40 مللي فاليوم، وهو رقم كبير.

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