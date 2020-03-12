» قرار عاجل من ترامب لمواجهة "كورونا"

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وكالات - الدويني فولى

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ترامب

وفاة

كورونا

ولايات متحدة

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة سعيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن ترامب في كلمة متلفزة أمس الأربعاء، أنه سيتم تعليق السفر من أوروبا لمدة ثلاثين يوما.

لكنه قال إن القيود "القوية ولكن الضرورية" لن تطبق على المملكة المتحدة، حيث تم حتى الآن تأكيد 460 حالة إصابة بالفيروس.

وهناك 1135 حالة إصابة بالفيروس مؤكدة في الولايات المتحدة مع 38 حالة وفاة.

وقال ترامب "لمنع دخول حالات جديدة إلى أراضينا، سنعلق كل الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة للأيام الثلاثين المقبلة".


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