» الزمالك.. راحة من تدريبات اليوم

12 مارس 2020 - 10:31 ص

منح الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، الذى تسبب في تأجيل مباراة الاتحاد السكندري، التى كان من المقرر إقامتها، في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بناء على رغبة اللاعبين، الذين طالبوا الجهاز الفني للفريق، بإلغاء تدريبات اليوم بسبب الأمطار الغزيرة.

ومن المقرر أن يحدد الزمالك برنامجه للاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها الأحد المقبل.