» تعرف على مرض ابنة أحمد زاهر وأعراضه

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انستجرام

عملية

أحمد زاهر

مرارة

شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، بصورة لابنته" ملك"، موضحًا أنها أجرت عملية المرارة .

علق أحمد زاهر على الصور، "حمدالله علي سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري حمدالله علي سلامتك يا ملوكتي وإن شاء الله هاتبقي زي الفل أزمة وعدت الحمدلله المرارة وشيلناها الحمدلله يارب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي ويحلي أيامك كله".

وفى هذا السياق، كشف موقع ونشر موقع "health line "، عن أبرز الأعراض التي تنذر بالإصابة بالتهابات المرارة وهي تشمل:

- أكثر الأعراض الشائعة عن التهابات المرارة وهو الألم، يحدث هذا الألم عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، حيث يمكن أن تكون خفيفة ومتقطعة ، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، في بعض الحالات ، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر.

- الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة.

- قشعريرة أو حمى غير مفسرة قد تشير إلى أن لديك بعض الالتهابات في المرارة خاصة اذا اجتمعت مع احد الاعراض

- الإصابة بالإسهال ووجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على الإصابة بمشاكل في المرارة.

- قد يكون لون البشرة الصفراء أو اليرقان علامة على كتلة أو حجر في القناة الصفراوية الشائعة ،القناة الصفراوية الشائعة هي القناة التي تؤدي من المرارة إلى الأمعاء الدقيقة.

- وجود براز بلون أخف والبول الداكن هي علامات محتملة لوجود بعض المشاكل في المرارة.


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