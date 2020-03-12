حجر صحى لـ"رونالدو" خوفا من كورونا

12 مارس 2020 - 11:10 ص

يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس للحجر الصحي لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامته، من فيروس كورونا، المتفشي مؤخرا في إيطاليا وجميع دول العالم.

وكان يوفنتوس أعلن أمس الأربعاء، إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن رونالدو المتواجد حاليا في البرتغال، وجميع لاعبي فريق يوفنتوس سيخضعون للفحص الطبي 14 يوما، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأضافت الصحيفة، أن قرار الحجر سيشمل كلا من تواجد في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة، والذي كان موجودا فيها دانييلي روجاني على دكة البدلاء طوال اللقاء.