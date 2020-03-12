  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

طبيبة كويتية: هذا ما حدث داخل مستشفى جابر

بسبب بكورونا.. طبيبة كويتية تفضح المريضات داخل مستشفى جابر

رغم الوباء.. دولة خليجية لم تحظر السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

رغم الوباء.. دولة خليجية لم تحظر السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

رونالدو

حجر صحى لـ"رونالدو" خوفا من كورونا

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

قناة إسرائيلية تؤكد وضع حسن نصر الله في الحجر الصحي

رمضان عبد المعز

داعية : ربنا بيبتلينا علشان يكشف الخونة

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

آل الشيخ: الله يرحم أيام صدام

صلاح

صحيفة إسبانية تستفز عشاق "صلاح"

الإعلامي مفيد فوزي

"أقسم بالله المصريين هيخرجوا يتفرجوا على العاصفة"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

مفاجأة عن سيناريو "أيام السادات"

بعد إصابة زميله..

حجر صحى لـ"رونالدو" خوفا من كورونا

الرياضة

رونالدو
رونالدو
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

#

كشف طبي على جميع القادمين لمصر بداية من الغد

#

لاعب سعودى شهير يخضع للحجر الصحي

#

وضع جنرال إسرائيلي بالحجر الصحي بعد لقائه بـ"نتنياهو"

رونالدو

فيروس كورونا

إصابة لاعب

حجر صحى

يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس للحجر الصحي لمدة أسبوعين، للتأكد من سلامته، من فيروس كورونا، المتفشي مؤخرا في إيطاليا وجميع دول العالم.

وكان يوفنتوس أعلن أمس الأربعاء، إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن رونالدو المتواجد حاليا في البرتغال، وجميع لاعبي فريق يوفنتوس سيخضعون للفحص الطبي 14 يوما، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأضافت الصحيفة، أن قرار الحجر سيشمل كلا من تواجد في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة، والذي كان موجودا فيها دانييلي روجاني على دكة البدلاء طوال اللقاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سيول وثلوج بالدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ
» "الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس
» انخفاض سعر جرام الذهب
» الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا
» "أزمات الوزراء": احذروا من طقس الثانية ظهرا
» تعرف على مرض ابنة أحمد زاهر وأعراضه
» دولة عربية تسجل أول حالة وفاة بكورونا
» الزمالك.. راحة من تدريبات اليوم
» اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» فنانة شهيرة تكشف سر تشويه وجهها بـ البوتكس
» الري: محدش يخرج إحنا في خطر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح