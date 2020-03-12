رغم الوباء.. دولة خليجية لم تحظر السفر لإيطاليا وكوريا الجنوبية

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السفر

الامارات

ايطاليا

كوريا الجنوبية

كورونا

بالرغم من أن الإمارات قررت حظر السفر إلى 17 دولة على رأسها إيران، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن القائمة لم تشمل إيطاليا وكوريا الجنوبية.

الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي كتب على حسابه في تويتر :" الإمارات تمنع السفر إلى إيران وتحذر مواطنيها من السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا.

وأضاف أن قائمة الدول لا تشمل إيطاليا وكوريا الجنوبية رغم أنها من الدول التي ينتشر فيها الوباء على نطاق واسع.

يذكر أن ايطاليا أعلن عن وفاة  196 حالة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أمس عن توقعاتها بإمكانية تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.


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