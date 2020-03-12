بسبب بكورونا.. طبيبة كويتية تفضح المريضات داخل مستشفى جابر

12 مارس 2020 - 11:47 ص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لطبيبة كويتية تدَّعي بصق إحدى المصابات بكورنا في وجه إحدى الممرضات لأجل نقل العدوى.

وقالت الطبيبة الكويتية مي الهزاع، بحسب الفيديو إن مريضة بفيروس كورونا، تعمدت البصق على ممرضة لنقل العدوى إليها.

وأضافت أن مريضتين مصابتين بفيروس كورونا تجولتا في مستشفى جابر بالكويت، والذي يتعالج فيه مصابو الفيروس القادمون من إيران، مشددة أن ما يحدث يعتبر جريمة في حق الممرضات.

وأفادت وسائل إعلام خليجية أن الفيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرا ضجة بسبب فضائح الإيرانيين المتكررة في دول الخليج.