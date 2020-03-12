» سيول وثلوج بالدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

12 مارس 2020 - 12:18 م

تعرضت محافظة الدقهلية ،منذ قليل، لأمطار وصلت لحد السيول مصحوبة برعد وسقوط ثلوج على معظم أرجاء المحافظة .



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التنسيق بين رؤساء المدن والأحياء والمراكز وغرفة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة،معلنا درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.



وشدد علي رفع درجة الاستعداد بهذه المستشفيات وإلغاء كافة الأجازات للعاملين بالقطاع الصحي، كما أكد على توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والاستقبال بهذه المستشفيات،وتوافر كميات كافية من قرب الدم ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم بالمستشفيات تحسبًا لأى طارئ.



و قدم مختار، عددا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية وكذلك الأطفال الأقل من 5 سنوات وأصحاب السن الأكبر من 65 عام لتجنب حدوث مضاعفات تزامنا مع عدم استقرار أحوال الطقس.

