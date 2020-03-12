حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

12 مارس 2020 - 12:18 م

طالب الإعلامي حافظ المرازي بضرورة وضع عقوبات قانونية لمروجي الإشاعات عن الطقس والعواصف ، وذلك للحفاظ على سلامة الناس.

وأضاف على حسابه في تويتر : " اقترح وضع عقوبات قانونية مشددة ضد من يروج لأكاذيب عبر السوشيال ميديا تقلل من مخاطر الطقس والعواصف والأمطار التي تتعرض لها البلاد".

يأتي هذا في الوقت الذي تنتشر فيه العديد من الأخبار عن حالة الطقس والرياح والعواصف.

ولكن التصريحات الرسمية بحسب ما أكده اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك متابعة دقيقة لكل ما يحدث بالمحافظات، منوها بأن هناك لجنة قومية لمواجهة الكوارث وممثل بها كل الوزارات.

وأضاف عبد المقصود خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى كل الجهات المعنية، منوها بأن هناك ممثلين عن كل الجهات المنوط بها مواجهة الطقس السيىء داخل غرفة العمليات.