  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سعاد نصر

وصية سعاد نصر الأخيرة وعدد زيجاتها

منظمة الصحة العالمية

مفاجأة من منظمة الصحة العالمية عن "كورونا"

إعلامية شهيرة تفضح حسن نصر الله: شوفتوا آخر بدعة

إعلامية شهيرة تفضح حسن نصر الله: شوفتوا آخر بدعة

صواريخ

تطور سريع.. صواريخ إيرانية موجهة ضد دولة عربية

مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

"كورونا" في الصين

قرار مفاجيء في إسرائيل.. ما الأمر

استقالات جماعية.. 215 عضوا بـ "مستقبل وطن" في سوهاج

استقالات جماعية.. 215 عضوا بـ "مستقبل وطن" في سوهاج

حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

حافظ المرازي يطالب بهذه العقوبة لمروجي إشاعات الطقس

فايلر

أول قرار من فايلر بعد التعادل مع سموحة

جيمي جان لويس

ممثل شهير يفاجئ الجميع: "مصر آمنة من كورونا"

أول قرار من فايلر بعد التعادل مع سموحة

الرياضة

فايلر
فايلر
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول قرار لـ فايلر" بعد عبور بيراميدز

#

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على بطل تونس

#

أول قرار لـ «كارتيرون» بعد التعادل مع مازيمبي

#

أول قرار لـ "كارتيرون" بعد التعادل مع سموحة

الأقصر

كورونا

جيمي جان لويس

منح الجهاز الفني لفريق الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك عقب خوض مباراة سموحة أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.

وجاء قرار السويسرى فايلر؛ لالتقاط الأنفاس خاصة في ظل ضيق الوقت بين المباريات خلال هذه الفترة.

وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي قادمًا من جنوب إفريقيا في رحلة امتدت إلى أكثر من 9 ساعات بعد مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وخاض أمس الأربعاء مباراة سموحة في الدوري، على أن يخوض مباراة جديدة بالدوري بعد غد السبت أمام إنبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد وصلة سباب.. أسرع عقاب لسائق سيارة
» إصابة جديدة..كورونا تضرب نجوم هوليود في مقتل
» بملامح رجل.. فنانة شهيرة تثير الجدل
» انقلاب 3 سيارات بسبب الطقس السيئ بسوهاج
» حمو بيكا يفاجئ جمهوره بإعلان خطوبته
» داليا مصطفى تفتح النار على هؤلاء الفنانين: "بيفضحونا فعلا"
» طليق أنغام يثير الجدل من جديد: "الكلاب كلاب"
» بسبب الطقس انهيار منزل.. وسقوط 6 أعمدة كهربائية
» انهيار منزل أعلى سيدة وطفلها
» سيول وثلوج بالدقهلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ
» "الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح