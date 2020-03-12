» بسبب الطقس انهيار منزل.. وسقوط 6 أعمدة كهربائية

12 مارس 2020 - 12:46 م

تسببت الرياح الشديدة التي تضرب محافظة سوهاج، في انهيار منزل مكون من طابقين بدائرة مركز دار السلام، شرق المحافظة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج .

وأكدت الأجهزة الأمنية ان النصابين هم (وفاء محمد عثمان) 20 عامًا، مصابة بجرح في الوجه وكدمات متفرقة بالجسم، (ندى محمد) 16 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، و(حسن محمد عثمان) 14 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

كما أدى الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة منذ الصباح الباكر إلى سقوط 6 أعمدة كهربائية ناحية قرية كوم بدار دائرة مركز جرجا جنوب المحافظة ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.