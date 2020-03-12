مقابر جماعية ودفن الجثث بالغابات لضحايا كورونا بإيران

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انتشر مقطع فيديو يظهر حجم الكارثة التي ضربت إيران، حيث يظهر الفيديو حفر لمقابر جماعية لدفن الضحايا المصابين بفيروس كورونا.

وعلق الباحث محمد مجيد الأحوازي على الفيديو بالقول: "تجهيز مقابر جماعية للمتوفين بفيروس كورونا بمدينة تستر في الأحواز، حيث يقول المصور: "ثمان جثث ستكون في هذا القبر".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الإيرانية اكتشاف 1075 حالة جديدة للمصابين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة،  وبذلك وصل عدد جميع المصابين إلى10075 مصاب بفيروس كورنا في إيران.

كما نشر الباحث الأحوازي صورة تكشف دفن الموتى في الغابات، حيث علق قائلا: "دفن المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 في الغابات بإيران" .

ونشرت صور أيضًا لمستشفى بهارلو في طهران، وأن الوضع مزري جداً في إيران، متسائلاً: "هل التليفزيون الإيراني ينشر هذه الصور عن حجم الكارثة في إيران".

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