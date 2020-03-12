قرار مفاجيء في إسرائيل.. ما الأمر

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، حظر دخول السياح والرعايا الأجانب إلى إسرائيل ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، كإجراء يهدف لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بأنها ستنظر مع ذلك في طلبات دخول رعايا أجانب إلى إسرائيل، إذا أثبتوا أنهم يستطيعون الخضوع للحجر الصحي في حال اقتضت الضرورة ذلك.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 100، مضيفة أن 91 من المرضى يخضعون للحجر الصحي في المستشفيات، فيما فرض على خمسة آخرين الحجر الصحي المنزلي.

يذكر أن نحو 350 طبيب أسنان يخضعون للحجر الصحي إثر مخاوف من إصابتهم بالفيروس بعد حضورهم مؤتمرا طبيا تبين أن أحد المشاركين فيه مصاب بالمرض المعدي.