استقالات جماعية.. 215 عضوا بـ "مستقبل وطن" في سوهاج

12 مارس 2020 - 01:18 م

اعتراضا على سياسات الحزب، تقدم عدد كبير من أعضاء حزب "مستقبل وطن" في محافظة سوهاج، باستقالات جماعية.

وأكد أيمن الشندويلى عضو حزب مستقبل وطن، بأمانة سوهاج، أن الاستقالات الجماعية من فرع الحزب في المحافظة، بلغ حتى اليوم الأربعاء، 215 استقالة.

وأضاف أن الاستقالات جاءت بسبب تغيير أمانة المحافظة بآخرين لا يملكون أية خبرات أو رؤى سياسية، ما أثار حفيظة أعضاء الأمانة بسوهاج.

كما شملت الاستقالات أعضاء بأمانة مراكز (جرجا، المنشاة، المراغة، طهطا) بالإضافة إلى أعضاء أمانة سوهاج الفرعية.