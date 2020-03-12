» انقلاب 3 سيارات بسبب الطقس السيئ بسوهاج

12 مارس 2020 - 01:42 م

تسبب الطقس السيئ الذي ضرب محافظة سوهاج، منذ الصباح الباكر، في انقلاب 3 سيارات في مناطق متفرقة من المحافظة، ما نتج عنه إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج.

كانت وحدة النجدة بمديرية أمن سوهاج، تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بقرية الحرافشة دائرة مركز جهينة، غرب المحافظة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين سيارة ملاكي بقرية الحرافشة دائرة مركز جهينة، مما أدى الى إصابة كل من (أحمد عمر محمد) 40 عامًا، أمين شرطة، مصاب بكدمة بالظهر، و(فهد محمود ضيف الله) 38 عامًا، مصاب جرح بفروه الراس طوله 2 سم ، (حماده رزق محمد) 37عامًا، مصاب بكدمات متفرقه بالظهر تم نقلهم إلي مستشفى جهينه المركزي .

كما تبلغ إلى مديرية الأمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ناحية مركز المراغة شمالي المحافظة، وجار الانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على النتائج.

يذكر أن محافظة سوهاج، تشهد حالة من الطقس السئ وهبوب رياح محملة بالأتربة، كما شهدت عدة مناطق انقطاع التيار الكهربائي.