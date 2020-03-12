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وصية سعاد نصر الأخيرة وعدد زيجاتها

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سعاد نصر
سعاد نصر
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ذكري ميلاد

سعاد نصر

وصية اخيرة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد نصر، التي رحلت عن عالمنا في  5 يناير من عام 2007، إثر خطأ طبي أودي بحايتها .

دخلت سعاد نصر المستشفى لتقوم بعملية شفط دهون، لكنها توفيت إثر حقنة خاطئة أعطاها لها طبيب التخدير، الذي حكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات، وبعدها تم تخفيفه لـ سنة مع إيقاف التنفيذ، سعاد لم تكن تعاني من أي مرض إلا أن حقنة تخدير أدخلتها في مضاعفات ما بعد الجراحة تسببت في وفاتها.

وتزوجت سعاد نصر من الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، وأنجبت فيروز وطارق، ثم تزوجت من المهندس محمد عبدالمنعم.

وكشف المهندس محمد عبدالمنعم أن سعاد نصر استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه، و أبلغته وصيتها.

وقال إنها طلبت منه أن يدفنها بسرعة، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة. وأضافت: "اللهم توفني مع الأبرار"، لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها".


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