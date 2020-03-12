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بعد وصلة سباب.. أسرع عقاب لسائق سيارة

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بعد وصلة سباب.. أسرع عقاب لسائق سيارة
بعد وصلة سباب.. أسرع عقاب لسائق سيارة
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عبد القادر وحيد

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سباب

سائق سيارة

أسرع عقاب

انتشر مقطع فيديو لسائق سيارة، والذي تعرض لأسرع عقاب، بعدما نظر خلفه وهو يقود سيارته على أحد الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإنه لم يحدد صاحب الفيديو ولا مكان الواقعة.

ويظهر الفيديو قائد سيارة زرقاء وقد دخل في مشادة كلامية مع سائق آخر يسير بجواره، حيث كان قائد السيارة ينظر خلفه نحو السيارة الأخرى.

 ويظهر الفيديو أنه دخل مع قائد السيارة الأخرى في وصلة سباب، وقبل أن يكمل سبابه يأتيه العقاب فجأة، حيث  اصطدم بسيارة صفراء كانت تسير أمامه، وتنتفخ الوسادة الهوائية لتحمي السائق من الاصطدام.

ودخل صاحب السيارة الأخرى في الضحك،  وهو ينظر ناحية الاصطدام، والسائق الذي أصيب بصدمة.

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