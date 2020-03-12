3 فنانات شهيرات خضعن لعملية تحول جنسي (صور)

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رغد سلامة
رغد سلامة
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فنانة كويتية شهيرة تجري عملية تحول جنسي (صور)

الكويت

مصر

أنثي

ذكر

فنانات

هناك بعض الفنانات الشهيرات على الساحة الفنية، متحولات جنسيًا أي أنهم كانوا رجالًا قبل أن يتحولوا إلى إناث، فكثير من الجمهور لا يعرفهم أصلهم ولا الحكايات التي تقف خلف تحولهم.

ومنهن من أصبحن نجومًا ولا يعرف البعض أن أصلهم ذكورَا، وهنا نعرض 3 فنانات عرب تعرضوا لعلميات تحول جنسي.

?حنان الطويل?


الفنانة المصرية حنان الطويل، اشتهرت بأدوار الراقصة، ورغم أن ملامحها كأنثى لم تكن جميلة إلا أنها عُرفت بـ"مس إنشراح"، في فيلم "الناظر" و"الست كوريا" في فيلم "عسكر في المعسكر"، فأحبها الجمهور لخفة دمها، ولكن الكثيرين لا يعرفون أن الفنانة الكوميدية حنان الطويل كانت في الأصل رجلا يدعى طارق.

استطاعت حنان الطويل في أعوام قليلة أن تحقق حضورا في الوسط الفني رغم أنها قدمت أدوارا ثانوية صغيرة، ومثلما ظهرت فجأة اختفت كذلك فجأة عام 2004، في وفاة حيّرت الجميع.

الكويتية بشاير


لم تخجل بشاير، من الاعتراف بأنها متحولة جنسيًا إلى أنثى، قائلة: "إنها لا تخجل من قول ذلك، و لم تنكر أنها عانت في ظل مجتمع القانون الكويتي بأنه يتعامل مع أمثال حالتها على اعتبار أنهم شاذون جنسيًا وليسوا مرضى، فاضطرت للسفر إلى إحدى الدول الآسيوية لإجراء عملية تحول هناك.

وتروي بشاير قصة القبض عليها في الكويت بتهمة الشذوذ الجنسي وحبسها شهرين، مشيرة إلى أن أحد رجل الأمن طلب منها بطاقة هويتها والتي مثبوت فيها أنها ذكرًا ولكن ملامحها وجسدها أنثى، وحاولت أن تشرح له حالتها لكنه لم صدق وتم حبسها بتهمة الشذوذ، مشيرة إلى أنها تعرف كثير من الذكور يردن إجراء عملية تحول جنسي لكنهم يخشون المجتمع والقانون.

?رغد سلامة?


هي ممثلة لبنانية مقيمة في مصر، ظهرت كموديل بملامح أنثوية صارخة في كليب للفنان ?أحمد سعد?، لم يكن كفيلا لإبعاد الشبهات والشائعات عن تحولها جنسي، لكن الأمر يظل قيد الجدل.

الإعلامية بسمة وهبة، كانت قد ذكرت أن رغد، خضعت لعملية تحويل جنسي في "تايلاند"، وقالت إنها تمتلك ما يؤكد ذلك، وخرجت "رغد" بعد ذلك لتنفي هذه الاتهامات بشدة، وقالت إن وهبة، خدعتها وغيرت مجرى الحديث حول هذا الأمر، من دون أن تعلم، ولكن نشر لها عدد من الصور قبل التحول وبعده.


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