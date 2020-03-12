بيان عاجل من الوزراء بشأن موجة الطقس السيء

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قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل بتوجيه من القيادة السياسية ودعم من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، على مدار الساعة لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها مصر منذ أمس.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بغرفة عمليات مجلس الوزراء عقب استماعه لتقارير المحافظين اليوم الخميس، أنه يتابع بنفسه منذ أمس ولحظة بلحظة مع كافة المحافظين ومن خلال غرفة العمليات بمركز الوزراء تطورات الأوضاع بمحافظاتهم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع مستقرة حتي الآن في المحافظات، وأن كل الوزراء والمحافظين والمسؤولين متواجدون على مدار الساعة وتتم متابعة كافة التطورات وسحب المياه وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة كافة المشكلات الناجمة عن تساقط الأمطار.

ولفت إلى أن الأمطار قد تصل في بعض الأماكن إلى حد السيول، لذا تم إقرار الإجازة لتجنيب المواطنين أضرار الطقس السيئ، داعيا المواطنين لتجنب النزول للشارع إلا في حالة الضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

وأكد أن الدولة اتخذت تحركات استباقية لمواجهة هذه الأحوال الطارئة من البداية عبر إقرار الإجازة وتحذير المواطنين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة للعمل على الأرض وإزالة أي مشكلات جراء سوء الطقس وتساقط الأمطار، ودعا المواطنين إلى تفهم بعض الإجراءات الاستثنائية كتخفيض ضغط المياه في بعض المناطق لتخفيف العبء على شبكات الصرف ومواجهة واستيعاب كميات الأمطار المتساقطة.


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