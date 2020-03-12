الأرصاد: الساعات القادمة الأسوأ وهذا ما سيحدث

12 مارس 2020 - 04:41 م

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من الساعات القادمة، مشيرة إلى أنها ستشهد سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول في مناطق معينة، بالإضافة إلى عاصفة رعدية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع زيادة غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة علي معظم انحاء البلاد، وذلك الي جانب زيادة سرعات الهواء ونشاط الرياح والعواصف الرعدية .

وأضاف خلال حديثه لفضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تشهد مثل هذه العاصفة الترابية منذ 26 عامًا، لافتًا إلي أن الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها تهدف للحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن أكثر ما يقلق في موجة الطقس السيء الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى تعرض المواطنين إلى ماس كهربائي قد ينتج عنه حالات وفيات.

ولفت إلي أن الطقس سيبدأ في التحسن بداية من السبت المقبل، مؤكدًا أن الخميس والجمعة ذروة سوء الأحوال الجوية.