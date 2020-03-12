» النيابة تقرر حبس صاحب واقعة التنمر بـ"صيني" ومصور الفيديو

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قضايا وحوادث

التنمر بمهندس صيني
التنمر بمهندس صيني
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أحمد سالم

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النيابة

مهندس صينى

قرار عاجل

واقعة التنمر

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصينى، أعلى الطريق الدائري ومهندس “مصور الفيديو”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجلت الواقعة واستدعت الشهود.

وعقب تداول مقطع فيديو بواقعة التنمر على شاب من صينى، بموقع “فيسبوك”، جرى ضبط السائق المتنمر، حيث رصدت المتابعات الأمنية ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا قيام أحد قائدى السيارات الملاكى بإنزال شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، صيني، بالطريق العام والإستهزاء به والتنمر عليه.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المتداول تم تصويره أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، حيث أمكن تحديد هوية المجني عليه (سن 31 مهندس.. يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المنوه عنها، ملك أحد الأشخاص (سائق مقيم بدائرة قسم مصر القديمة) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه قام باصطحاب المجنى عليه من الفندق محل إقامته لتوصيله لمنطقة العباسية، وحال سيرهما بمحل البلاغ، تلاحظ قيامه بالسعال المستمر داخل السيارة قيادته فقام بإنزاله بمحل البلاغ خشية إصابته.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مصور مقطع الفيديو والقائم بنشره على موقع التواصل الاجتماعي وتبين أنه (مهندس ومقيم بدائرة قسم العمرانية بالجيزة)، حيث أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بتصوير الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل المزاح، وأضاف بقيامه بحذف مقطع الفيديو من على هاتفه المحمول المُستخدم في ارتكاب الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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