» خضوع لاعبو ريال مدريد للحجر الطبي بعد إصابة لاعب

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني، بكافة لاعبيه في فريقي كرة القدم والسلة، تحت الحجر الصحي بعد تأكد إصابة أحد لاعبي السلطة بفيروس كورونا.

جاء ذلك حسبما أعلنت إدارة النادي في بيان لها اليوم، حيث قررت الحكومة الاسبانية تعليق دورة كرة القدم “الليجا.

وتخوفت السلطات في إسبانيا من انتشار الإصابات وارتفاع إعداد المصابين فيما، إذ تفكر الحكومة بفرض حجر صحي على العاصمة مدريد.

أكدت مسؤولة محلية رفيعة المستوى، أن حكومة البلاد تدرس إمكانية فرض نظام الحجر الصحي على العاصمة مدريد، على على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا.

الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الحضور الجماهيري للمباريات بداية من يوم الجمعة المقبل ولمدة أسبوعين.

ويأتي هذا القرار الذي ربما يكون صعبا على مشجعي إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث يطبق القرار بشكل مبدئي خلال الجولتين المقبلتين فقط.

وتقام الجولتين المقبلتين 28 و29 في الدوري الإسباني بدون حضور جماهيري، بناءًا على تعليمات السلطات الإسبانية.

وفي الجولة 28، يستضيف ريال مدريد فريق إيبار، بينما يستضيف فالنسيا بالجولة 29 يوم 21 من شهر مارس الجاري.

أما عن مباريات برشلونة فيحل ضيفا على ريال مايوركا ضمن مباريات الجولة 28 قبل أن يستضيف ليجانيس يوم 22 من شهر مارس الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بـ 58 نقطة من 27 مباراة يليه ريال مدريد بـ 56 نقطة.