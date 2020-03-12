» سيدة تستغل نوم زوجها وتقطع عضوه الذكري بالإسكندرية

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أقدمت ربة منزل على قطع العضو الذكرى لزوجها، بعد تخديره، مستخدمة سكين المطبخ في الواقعة، وذلك لرؤيتها محادثات على هاتفه المحمول، تؤكد علاقته بإحدى السيدات، مما أثار غضبها فقررت الانتقام منه.

وأمر رئيس نيابة كرموز بالإسكندرية، المستشار فاروق مصطفى عبيد، بحبس ن.ع 23 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعها فى قتل زوجها وتسببها فى عاهة مستديمة له.

بينما طلب رئيس النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي الخاصة بالزوج.

البداية عندنا تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد بوصول شخص إلى أحد المستشفيات، مصاب بنزيف حاد فى الخصية، بصحبة أحد أقاربه، بالفحص وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ شرطة مباحث كرموز، تبين أن زوجته قطعت عضوه الذكرى لورؤيتها محادثات على هاتفه تؤكد خيانته لها، وتربطه علاقة مع إحدى السيدات، فخدرته وقطعت عضوه الذكرى، مما تسبب فى إصابته.

على الفور انتقل المقدم طارق الشناوي، رئيس مباحث القسم، وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات أن زوجته المتهمة س.ح.ع، 23 سنة، ربة منزل، وراء الواقعة، وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها قررت بارتكاب الواقعة، وأنها من فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقته النسائية وخيانتها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق التى أصدرت قرارها المتقدم.


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