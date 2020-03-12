بالصور..اصطدام قطار أسوان بقطار سوهاج في إمبابة

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محمد فضل- متابعات

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قطار

أسوان

امبابة

اصطدام

اصطدم قطاران، عصر الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة إمبابة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتبين أن قطار 989 القادم من أسوان اصطدم من الخلف بقطار 991 القادم من سوهاج، الذي كان متوقفًا، مما أدى إلى تحطم آخر عربتين.

وتحدث شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع ضحايا ومصابين.

وكشف خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الحادث بين قطارين، الأول قادم من أسوان، والآخر، من سوهاج وأسفر عن إصابة 13 شخصا، ولا توجد وفيات.

وأضاف، أن الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بروض الفرج بتعليمات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمتابعة حالات المصابين.




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