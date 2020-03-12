إصابة «علي أكبر ولايتي» مستشار المرشد الإيراني بكورونا

أفاد مراسل تليفزيون "روسيا اليوم" اليوم، بأن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وحصد "كورونا"، أرواح مسئولين وبرلمانيين في إيران منذ تفشيه بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

والسبت الماضي، توفيت النائبة في البرلمان الإيراني فاطمة رهبر، إثر إصابتها بفيروس "كورونا".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "رهبر" (56 عاما) توفيت بسبب إصابتها بكورونا في المشفى الذي كانت تتلقى فيه العلاج.

وجاء ذلك بعد أن كشف عبد الرضى مصري، نائب رئيس النواب الإيراني عن إصابة 23 نائبا بكورونا.

وسبق أن أعلن أن من بين المسؤولين الإيرانيين المصابين بكورونا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان "مجتبى ذو النور".

وأيضا نائبة رئيس البلاد لشؤون المرأة والأسرة، معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة إيرج حريرجي، ورئيس جامعة الطب في محافظة قم محمد رضا قدير.

في الأثناء، أطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، نداءً عاجلا إلى دول العالم لمساعدة بلاده في مواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وأشار ظريف عبر حسابه على "تويتر" تحت عنوان "عاجل" إلى أن الفيروس حصد أرواح 429 فردا في إيران حتى الآن.

وشدد على أن بلاده بحاجة عاجلة إلى مستلزمات وأدوات طبية لمكافحة الفيروس.

وأدرج الوزير الإيراني لائحة باحتياجات وزارة الصحة الإيرانية في هذا الإطار. وقال: "الفيروس لا يُميز وعلى الإنسان أيضا ألا يُميز".

ومن بين الاحتياجات التي تطالب بها إيران لمواجهة "كورونا"، 172 مليون كمامة، و100 مليون قفاز، و3 ملايين و200 ألف مجموعة اختبار للكشف عن الفيروس، وألف جهاز للتنفس، حسب اللائحة التي نشرها ظريف.

وفي وقت سابق اليوم، طلبت إيران من صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار لمكافحة "كورونا" الذي تفشى بشكل واسع في البلاد.

ووفق بيانات رسمية، بلغ عدد ضحايا الفيروس في إيران 429 وفاة و10 آلاف و75 إصابة.