غزة.. مصرع طفلة جراء "عاصفة التنين"

12 مارس 2020 - 10:00 م

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى، الخميس، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد سقوط خزان مياه عليهما بفعل الرياح الشديدة الناتجة عن عاصفة تعرف إعلاميا باسم "عاصفة التنين"، وفق مصادر طبية.



وفي تصريحات متفرقة للأناضول، قالت مصادر طبية من داخل مستشفى شهداء الأقصى الواقع وسط القطاع، إن الطفلة المتوفاة تُسمى "دعاء أبو شمالة"، وتبلغ من العمر 10 سنوات.

وأضافت أن الطفلة دعاء، "وصلت المستشفى بحالةٍ خطيرة جداً، قبل دقائق من وفاتها"، دون تقديم تفاصيل أكثر عن الطفلة المصابة.

لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الطفلة رواء أبوشمالة (6 سنوات) أصيبت بجراح خطيرة، تم على إثرها تحويلها لتلقي العلاج في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة.

وصباح الخميس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة رفع حالة الجاهزية داخل إداراتها؛ للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد حالياً.

وأهابت بالمواطنين لاتخاذ التدابير الوقائية لتجنب مخاطر المنخفض، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عنها، ودعتهم إلى تجنب الخروج من المنازل وقت الذروة إلا للضرورة.