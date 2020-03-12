إيران.. ارتفاع وفيات الخمور المغشوشة إلى 81

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ارتفعت إلى 81 وفيات الخمور المغشوشة في 4 محافظات إيرانية منذ الـ9 من مارس/آذار الجاري.
وقال مسؤول مركز الحوادث والطوارئ الطبية في إيران محمد جواد مراديان، إنه تم تسجيل وفاة 8 آخرين، الخميس؛ بسبب الخمور المغشوشة لترتفع حالات الوفاة إلى 81 شخصا.
وأوضح أن الوفيات الـ81 جرى تسجيلها في محافظات فارس (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب) ومازندران وألبرز (شمال)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).
ولفت مراديان إلى أن 103 أشخاص تسمموا ونقلوا إلى المستشفيات منذ 9 مارس/آذار الحالي؛ جراء تعاطيهم خمورا مغشوشة.
يشار إلى أن تعاطي الخمور ممنوع في إيران؛ لذا يلجأ البعض إلى إنتاجه سرا بطرق بدائية.
وحسب القانون الإيراني، يُسجن من يتاجر بالخمور لمدة بين 6 أشهر وعام واحد، ويُجلد 74 جلدة، فيما يُجلد شاربها 80 جلدة. -

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