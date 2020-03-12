ألمانيا تنتقد قرار ترامب غلق المجال الجوي مع الأوروبيين

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة إعصار "التنين"
"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة
إيران تكشف: "كورونا" قد يكون هجوما بيويولوجيا
"مياه الشرب" بالقاهرة تكشف: هذا هو موعد عودة المياه للمنازل
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اندلاع حريق هائل في محلات الأقمشة بمنطقة الغورية
ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 80 حالة
الصحة: تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» لسيدة مصرية
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