  • الخميس 12 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة إعصار "التنين"

كورونا

"الصحة": نسب الإصابة بـ"كورونا" في مصر مازالت محدودة

كورونا في إيران

إيران تكشف: "كورونا" قد يكون هجوما بيويولوجيا

قطع مياه الشرب

"مياه الشرب" بالقاهرة تكشف: هذا هو موعد عودة المياه للمنازل

نجم البرازيل "رونالدينهو " يتألق فى لعبة جديدة

"رونالدينيو" يخضع لاختبار "كورونا" في محبسه

حريق بالغورية

اندلاع حريق هائل في محلات الأقمشة بمنطقة الغورية

وزيرة الصحة

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 80 حالة

وزيرة الصحة

الصحة: تسجيل ثاني حالة وفاة بـ«كورونا» لسيدة مصرية

علي أكبر ولايتي

إصابة «علي أكبر ولايتي» مستشار المرشد الإيراني بكورونا

رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يخضع للحجر الصحي في منزله

السودان يدعو لتعاون عسكري مع إثيوبيا لتأمين الحدود

عرب وعالم

السودان
السودان
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«نتنياهو» يعلن تطبيع العلاقات مع السودان

#

رجل أعمال إماراتي شهير يدعو الخليج للتطبيع مع إسرائيل

#

سد النهضة في واشنطن !

#

السعودية تعلن مقتل 5 من جنودها على الحدود مع اليمن

دعا السودان، الخميس، إلى التنسيق والتعاون العسكري وتبادل المعلومات مع إثيوبيا، لضمان الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
جاء ذلك في لقاء جمع وزير الدفاع السوداني، الفريق أول جمال الدين عمر، بالعاصمة الخرطوم، وفدا عسكريا إثيوبيا برئاسة نائب رئيس الأركان الجنرال برهان جولان، بحسب بيان صادر عن الجيش السوداني اطلعت عليه الأناضول.
ونقل البيان عن وزير الدفاع السوداني قوله: "لابد من علاقات وتنسيق مشترك على كافة المستويات في مجال التعاون العسكري، لضمان الاستقرار والأمن ومكافحة الارهاب".
كما أشار الوزير إلى ضرورة "الوقوف ضد المهددات الماثلة، والعمل على تأمين الحدود بالقوات المشتركة ضد الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية، وإرساء الأمن والاستقرار بتبادل المعلومات الأمنية".
ولفت إلى ضرورة أن يرتقي التنسيق في المستوى الثنائي بين البلدين.
وأوضح عمر، أن الحدود السودانية الإثيوبية مناطق يمكن أن تكون مثالا يحتذى في مجال الاستثمار المشترك.
من جانبه، لفت نائب رئيس الأركان الإثيوبي الجنرال برهان جولان، أن الأمن في البلدين له انعكاسات مشتركة على الطرفين.
وأضاف جولان، أن "مكافحة الارهاب واجب مشترك، ولابد من تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية لآفاق أكبر"، وفق المصدر نفسه.
وفي وقت سابق الخميس، سلم المسؤول العسكري الإثيوبي رسالة تضامن ومؤازرة إلى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، من نظيره الإثيوبي آبي أحمد، عقب تعرض "حمدوك" لمحاولة اغتيال.
والإثنين، تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال، أثناء توجهه إلى مقر رئاسة الوزراء، إثر انفجار عبوة ناسفة لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.
وفي أغسطس/ آب 2019، أعلن السودان وإثيوبيا التوصّل لاتفاق ثنائي لنشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات.
وتتنازع الجارتان حول منطقة "الفشقة"، المتاخمة للحدود المشتركة، وتقع بين عوازل طبيعية مائية مثل الأنهار والمجاري المائية، وتبلغ مساحتها نحو 251 كلم مربع.
وشهدت تلك المنطقة أحداث عنف بين مزارعين من الجانبين خصوصا في موسم المطر، سقط خلالها قتلى وجرحى.
وتوقفت أعمال اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين البلدين في 2013، بعد أن توصلا إلى اتفاق ما زال العمل جاريا على تنفيذه، بشأن رسم الحدود ووضع العلامات على الأرض. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة
» داعية إسلامي: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد
» الأرصاد: مصر لم تشهد مثل هذا الطقس منذ 26 عاماً
» السعودية تمنع إقامة حفلات الأفراح بسبب فيروس كورونا
» السعودية تؤجل عقد قمتين خوفا من كورونا
» ثاني حالة وفاة في مصر بسبب «عاصفة التنين»
» أسوء من اليوم.. الأرصاد تحذر بشدة من طقس الجمعة
» كورونا.. الجزائر تعلن حالة وفاة ثانية بكورونا
» ماكرون: كورونا أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن
» حمو بيكا يعلن خطبته على هذه الفتاة (صورة)
» بعد مراجعة نظم الإشارات.. «السكك الحديدية» تعيد حركة القطارات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح