» الأرصاد: مصر لم تشهد مثل هذا الطقس منذ 26 عاماً

12 مارس 2020 - 10:10 م

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع زيادة غزارة الأمطار خلال الساعات المقبلة علي معظم انحاء البلاد، وذلك الي جانب زيادة سرعات الهواء ونشاط الرياح والعواصف الرعدية .



وأضاف خلال حديثه لفضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر لم تشهد مثل هذه العاصفة الترابية منذ 26 عامًا، لافتًا إلي أن الإجراءات الإحترازية التي تم إتخاذها تهدف للحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.



وأشار إلى أن أكثر ما يقلق في موجة الطقس السيء الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى تعرض المواطنين إلى ماس كهربائي قد ينتج عنه حالات وفيات.

