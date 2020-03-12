» داعية إسلامي: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد

12 مارس 2020 - 11:20 م

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن أى مسلم مصاب بالبرد، عليه ألا يذهب إلى المسجد لأداء الصلوات بما فيها الجمعة، وهذا من سنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.



وتابع خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم الخميس: "سيأخذ الأجر كاملا، إذا صلى فى المنزل، لأنه حرص على ألا يؤذى الناس".



من جانبه قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن كل ما يحدث فى الكون من بلاء ووباء، هو آية من آيات الله، لتوظيف المؤمن لمراد الله، وعلينا بالاعتبار والعظة، وندعو لكل الناس بأن ينقذوا من هذا.

