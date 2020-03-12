» وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة أقل من 15 دقيقة

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كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن إجراءات وزارة الأوقاف فيما يتعلق بأداء صلاة الجمعة، قائلًا إن وزير الأوقاف اتخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية، وفيروس كورونا.
وأوضح "طايع"، خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن وزير الأوقاف وجه بتواجد إمام المصلين بصلاة الجمعة قبل الصلاة بساعة، حتى لا يتأخر في الظروف الجوية. وأضاف أنه بخصوص فيروس كورونا، أنه كانت هناك تدابير لازمة للصلاة بعيدًا عن الأماكن المغلقة، وأن يتم فتح المنافذ، لافتًا إلى أن مدة الخطبة ستكون 15 دقيقة، وإذا لزم الأمر سيتم ضغطها إلى 10 دقائق، بالإضافة إلى تواجد المصليين بعيدًا عن الأماكن التي قد تتعرض للانهيار.
وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح يوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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