الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة إعصار "التنين"

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام والمعروفة اعلاميا باعصار التنين .
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هطول الأمطار مستمر منذ صباح اليوم وبغزارة، منوها بأن موجة الطقس السيىء مستمر حتى عصر غدا، معقبا: "إحنا وصلنا لذروة الطقس السيىء".
وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن ذروة موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها البلاد الآن بدأت منذ صباح اليوم ومستمرة حتى عصر غدا الجمعة، محذرا من زيادة غزارة المياه على سيناء الساعات المقبلة، فضلا عن زيادة سرعة الرياح غدا على أغلب محافظات الجمهورية.