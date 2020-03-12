"الصحة" تعلن عن خط ساخن للإبلاغ عن فيروس كورونا

12 مارس 2020 - 11:52 م

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الرقم 105 الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن أي اشباه في الإصابة بفيروس كورونا.



ووجه " مجاهد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، رسالة للمواطنين، قائلا: "لا تنساقوا وراء الشائعات"، موضحا أن أي شخص يؤيد الاستفسار عن أعراض الكورونا أو طرق الوقاية، يمكنه الاتصال على الرقم 105.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن العزل الذاتي يتم لأي شخص خالط حالة إيجابية، أو تظهر عليه أعراض، منوها بأن إعلان غلق مدرسة وعزل الطلاب والعاملين بها يؤكد على شفافية الحكومة، وأنه ليس هناك إخفاء لأي معلومات.

