كورونا.. سيناتور أمريكي يفرض حجرا صحيا على نفسه

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أعلن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، الخميس، أنه فرض على نفسه حجرا صحيا "من باب اتخاذ الحيطة والحذر" من فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد إعلان مكتب الاتصالات التابع للرئاسة البرازيلية، الخميس، أن وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن، الذي التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصاب بفيروس كورونا.
ورافق واجنجارتن، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في رحلة للولايات المتحدة، في نهاية الأسبوع الماضي، ونشر صورة على موقع إنستغرام، يظهر فيها واقفا إلى يسار الرئيس الأمريكي.
وقال مكتب السيناتور، في بيان، "غراهام، كان في (منتجع) مارالاغو (بولاية فلوريدا)، نهاية الأسبوع الماضي. ولا يتذكر أنه تواصل بشكل مباشر مع رئيس البرازيل، الذي ينتظر نتائج اختبار كورونا، أو المتحدث باسمه الذي ثبت إصابته بالفيروس".
وأضاف البيان، "على أية حال، ومن باب أخذ الحيطة وبناء على توصية طبيبه، قرر غراهام، الحجر على نفسه وانتظار نتائج تحليل فيروس كورونا".
وتابع: هذا إجراء احترازي، وسيواصل عمله من المنزل. -

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