"أمير القلوب": أفرح كالأطفال بإنقاذ حياة المرضى

13 مارس 2020 - 12:50 ص

قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إنه يشعر بفرحة الأطفال مع تأديته لرسالته في الحياة كطبيب وإنقاذه لحياة مريض.



وأكد أن مركز القلب في أسوان يمثل جنة بالنسبة له ويشعره بالرضا التام، مشيرًا إلى أن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمرضى بعد إجراء العمليات الجراحية أكثر ما يميز مركز القلب في أسوان.



وأشار "يعقوب" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامى شريف عامر، إلى أنه على الرغم من تطور جراحات القلب، إلا أننا لم نكتشف 1% من نتائج المستقبل، وهذا ما يؤكد أهمية التواضع، ومازال هناك "خيال علمي" في جراحات القلب، ومع مرور الوقت قد تتحقق.

