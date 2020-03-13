  • الجمعة 13 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترك سيدة متوفاة على سريرها يومين بسبب كورونا

فيديو صادم.. ترك موتى كورنا موتى في غرفهم بدولة أوربية

الكويت.. المساجد للأذان فقط.. ومنع دخول المصلين

المساجد للأذان فقط.. ومنع دخول المصلين بدولة خليجية

زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"

زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"

5 قتلى وانهيارات بالمباني وإغلاق للموانئ بسبب الطقس السيئ

"المحافظة غير مؤهلة للأزمة"..تصريح صادم من محافظ الفيوم

وزير الري

مسئول بالري:اللي بيحصل دا "ري رباني"

القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها

القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها

صلاة الجمعة

الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط

في ذكرى وفاة العقاد.. ابن شقيقه يكشف هذه المفاجأة

في ذكرى وفاة العقاد.. ابن شقيقه يكشف هذه المفاجأة

بشرى سارة حول موعد انتهاء" السيول والعواصف"

بشرى سارة حول موعد انتهاء" السيول والعواصف"

إلغاء خطبة الجمعة داخل مسجد

الكويت: إيقاف صلاة الجمعة بسبب كورونا

برلماني يعلن موعد قطع الغاز والإنترنت.. بعد المياه و الكهرباء

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الإسكان": قطع المياه عن هذه المناطق لسوء الطقس

#

وفاة برلماني إيراني بعد إصابته بكورونا

#

بعد أزماته المتكررة.. محمد رمضان يعلن الاعتزال

#

بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه

الكهرباء

الغاز

الانترنت

شبرا الخيمة

الماء

أعلن المهندس محمود عطية عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية حيث إن مركز  العاصفة سيدخل القاهرة خلال الساعات القادمة بنطاق القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن يقطع الإنترنت والغاز الطبيعي ببعض المناطق.   

وأضاف في التصريحات التي نشرتها "صدي البلد" أن المياه ستعود تدريجيا بعد انقطاعها أمس لافتا إلي أن حالة القطع ستعود مجددا بحيث سيتم قطع الكهرباء أو المياه معا وبالتناوب حسب كل منطقة خلال الساعات القادمة.  

ووجه النائب دعوة إلي المواطنين بالتزام المنازل قدر المستطاع مؤكدا أنه سيطالب الحكومة بمنح السبت إجازة بسبب الطقس السئ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصرع سيدتين و3 أطفال فى انهيار عقار بـ 15 مايو
» وزير الأوقاف :اشكروا هؤلاء
» تعطيل الدراسة غدا بالجامعات والمعاهد
» مفاجأة سارة.. الوصول إلي أول إصابة بكورونا لتشخيص الوباء
» برلماني يعلن موعد قطع الغاز والإنترنت.. بعد المياه و الكهرباء
» مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى السودان
» "كارتيرون" يجرى تغيرات أمام المصرى
» بعد خطبتها لـ"أبو هشيمة".. ياسمين صبري تتصدر تريند "تويتر"
» تعرف على موعد استقرار حالة الطقس
» السياحة تتفقد أحوال السائحين في أسوان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح