القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها

13 مارس 2020 - 12:07 م

تسببت قضية قطع سيدة للعضو الذكري لزوجها في موجة من الجدل وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدمت السيدة على الواقعة، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية، بعد أن قامت بتخديره وقطع عضوه الذكري بسكين المطبخ.

وكان المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية قد أمر بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالشروع في قتل زوجها وإحداث عاهة مستديمة.

وفي التفاصيل كانت البداية بإخطار تلقاه اللواء سامي غنيم مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من اللواء شريف رؤوف مدير المباحث يفيد تلقيه بلاغا من المستشفى الأميري الجامعي بصول «ن.ع.ت» عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري، ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز.

على الفوار انتقل إلى المستشفى العميد محمود الحصاوي رئيس المباحث وضباط قسم شرطة كرموز، وبسؤال المجني عليه اتهم زوجته «س.ح.ع» 23 سنة، بمغافلته أثناء نومه وأقدمت على فعلتها.

وأمام العميد رمضان عبدالرحمن رئيس مباحث جرائم النفس اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، حيث قررت أن زوجها متعدد العلاقات النسائية ونشبت بينهما مشادات أكثر من مرة.

وأضافت أنه في يوم الحادث دست له حبوب مخدرة في الطعام وعندما دخل في النوم استلّت سكين المطبخ وقطعت عضوه الذكري ووضعته في كيس بلاستيك مع السكين المستخدم في الحادث وألقت بهما في القمامة.

وقد اصطحب ضباط المباحث المتهمة للإرشاد عن مكان إلقاء الكيس.

و فشلت المتهمة في التعرف على مكان الكيس، قائلة : " مش عارفة رميته فين".

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجها وإحداث عاهة مستديمة.