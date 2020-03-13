"المحافظة غير مؤهلة للأزمة"..تصريح صادم من محافظ الفيوم

13 مارس 2020 - 12:15 م

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خطة تعاملهم مع أزمة الطقس الراهن ، قائلا :"إن فرق التعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية تعمل لليوم الثالث على التوالي، حيث تتواجد بالشوارع منذ ليل الخميس لسحب المياه والتعامل مع كافة الأزمات الموجودة" .



وأضاف "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، شبكة الصرف الصحي بالمحافظة لها طبيعة خاصة، وهي محافظة غير معتادة وغير مسبوقة على تساقط هذا الكم من الأمطار، والفيوم غير مؤهلة للتعامل معه.



وتابع :"أهم ما يميز الأزمة الغير مسبوقة في تاريخ مصر، وهو اختبار قوي لإمكانية الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه تم قطع الكهرباء والمياه ببعض المناطق لتقليل الضغط على شبكة الصرف الصحي، وكان هناك تنبيه على المواطنين قبل قطع المياه".

