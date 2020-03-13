زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"

13 مارس 2020 - 12:57 م

أعلن مصدر حكومي لصحيفة"ديلي ميرور" البريطانية، أن زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون" فر من المدينة واتجه إلي منتجع شاطئ ونسان هربا من فيروس"كورونا" خوفا من أن يصيبه.

وأضاف المصدر أن تحليل المخابرات يشير إلي أن "كيم يونج" كان بعيدا عن بيونج يانج لفترة طويلة، لافتا إلي أن هذا يبدو مرتبطا بانتشار الفيروس وسط تقارير تفيد بأن ما يقرب من 180 جندي قد أصيبوا بكوفيد 19.

وبالرغم من أن كوريا الشمالية تنفي ظهور أي حالات لديها إلا أن فرار "كيم" يؤكد وجود مخاوف من هذا الفيروس، كما أعلن النظام الكوري عن تطوير حقن مضادة للفيروسات واسع الطيف و فعال للغاية في علاج الأمراض المختلفة، حسبما نشر الاثنين الماضي .

جدير بالذكر أن الظهور الأخير لـ"كيم" كان الأربعاء الماضي، وظهر في الصور مكشوف الوجه وبجانبه نائب يرتدي قناع جراحي.