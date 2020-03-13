مسئول بالري:اللي بيحصل دا "ري رباني"

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

الرى

أكد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية،أنهم قاموا بتخفيض مناسيب المياه في الترع اللازمة لري الأراضي الزراعية، معقبا: "اللي بيحصل دا ري رباني من السماء والأمطار".

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك فترتين يطلقون عليهما فترات أقصى الاحتياجات، وهي فترة الشتاء، وفترة السيول.

وأشار إلي أنهم يضعون وحدات طوارئ بجانب محطات المياه في المناطق الحرجة، مؤكدا أن هناك تواصل بين كل الجهات المسئولة لمواجهة آثار موجات الطقس السيء.

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