» وزير الأوقاف :اشكروا هؤلاء

فيديو صادم.. ترك موتى كورنا موتى في غرفهم بدولة أوربية
المساجد للأذان فقط.. ومنع دخول المصلين بدولة خليجية
زعيم كوريا الشمالية يختفي خوفا من"كورونا"
"المحافظة غير مؤهلة للأزمة"..تصريح صادم من محافظ الفيوم
مسئول بالري:اللي بيحصل دا "ري رباني"
القصة الكاملة لقطع سيدة " العضو الذكري" لزوجها
الأزهر عن صلاة الجمعة: صلوا في البيوت.. بشروط
في ذكرى وفاة العقاد.. ابن شقيقه يكشف هذه المفاجأة
بشرى سارة حول موعد انتهاء" السيول والعواصف"
الكويت: إيقاف صلاة الجمعة بسبب كورونا
إيمان هاني
عصر
فجر
04:49
شروق
06:12
ظهر
12:09
15:33
مغرب
18:07
عشاء
19:37