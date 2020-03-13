الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة 10 أيام

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ترددت أنباء في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، تفيد بتعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

وبدوره تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة، نتيجة لإجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي.

ومن جانبها أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي، سيعقد داخل الفصول بالمدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي بدون تعطيل للدراسة.

وبينت، أن تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعداداً لامتحانات نهاية العام، هو الهدف الرئيسي من الامتحان التجريبية التي تقرر انعقادها.

وأعلنت التربية والتعليم، عن بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

ويأتي ذلك الامتحان، بنظام الكتاب المفتوح، فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وأوضحت أن تلك الاختبارات، لن تؤثر على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي لكونها بدون درجات، علماً بأنه سيتم متابعة سير الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها.

وتابعت الوزارة أن ذلك يأتي بهدف تلاشي أي مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام، إضافة إلى تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.


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