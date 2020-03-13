وزيرة التضامن تتفقد منطقة الزرايب

13 مارس 2020 - 08:29 م

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ منطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو والتي تضررت جراء حالة الطقس التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وقالت القباج إن زيارة منطقة 15 مايو تأتي بتوصية محددة وواضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعامل مع المناطق المضارة من الطقس وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية السريعة والاستجابة لمطالب سكان المناطق المضارة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات بالتعاون مع السادة الوزراء والمحافظين. وأضافت القباج أنها تواصلت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة لإيجاد حلول لهذه المشكلة ومناقشة السيناريوهات المطروحة لتكون حلولا طويلة المدي بما يوفر حماية للناس، بالتعاون مع الكنيسة المصرية والجمعيات الشريكة لينتج مجتمع صالح ومنتج ومثمر. ولفتت القباج إلى أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في البقاء في المنطقة أو الانتقال من المنطقة بكافة الخدمات الموجودة فيها كأماكن العبادة والتكسين والتشغيل، مشيرة إلى أن هناك انفتاح ومرونة أن يتم انتقال غالبية الأسر من خلال أكثر من مقترح لنقل هؤلاء السكان. وأشارت القباج إلى أنه سيتم توفير التعويضات اللازمة في أسرع وقت، كما سيتم صرف إعانة عاجلة، مقدمة التعازي في المفقودين واستعداد تام من الوزارة لخدمة أهالي المنطقة. وأضافت: "نريد للمواطن الذي يعيش في هذا المجتمع؛ مجتمعا يليق بكم كمواطنين مصريين".