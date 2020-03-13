إصابة نشوى مصطفى بالرباط الصليبي بسبب الأمطار

محمد فضل
أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن إصابتها بكسر في قدمها، بعد وقوعها على السلم بسبب مياه الأمطار التي دخلت المنازل.
وتابعت :" مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون — اكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع — ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى — اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن — اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا احنا الاتنين?? — المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً – دعواتكم".
وانهالت على الفنانة نشوى مصطفى التعليقات، التي تدعو لها بالشفاء والسلامة، من متابعيها وزملائها الفنانين.
فجر04:48 ص
فجر
04:49
شروق
06:12
ظهر
12:09
عصر
15:33
مغرب
18:07
عشاء
19:37