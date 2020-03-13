» أسعار الدولار تختتم الأسبوع باستقرار في مختلف البنوك

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استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 13 مارس 2020، في آخر تعاملات الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر.

بينما استقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.  

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:       

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

 15.77 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

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