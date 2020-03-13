مصر تحتفل بمرور 40 عاماً على التوأمة بين القاهرة وشتوتجارت

شارك السفير خالد أحمد طه القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت وبرفقة "مارتن شايرر" نائب عمدة مدينة شتوتجارت و"سابينا جرونر-فبر" مسئولة هيئة نقل مدينة شتوتجارت في تدشين عربة قطار (مترو) تم إطلاق اسم "القاهرة" ووضع رمزها عليه، وذلك خلال زيارة قام بها القنصل العام في 10 مارس الجاري لولاية بادن فورتمبرج الألمانية بهدف احياء ذكرى مرور 40 عاماً على اتفاق التوأمة بين مدينتي شتوتجارت والقاهرة.

وأكد القنصل العام المصري على أن اتفاق التوأمة يعبر عن الرابطة التاريخية العميقة بين المدينتين لما لهما من علاقات تاريخية قوية تربط بين الشعبين المصري والألماني.

كما أكد السفير خالد طه أن هذا الاتفاق قد ساعد فى تطوير فرص متعددة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات الثقافية، وزيادة اعداد السائحين من الولاية الى المزارات السياحية في مصر.

وشدد نائب عمدة مدينة شتوتجارت على اعتزازه باحياء ذكري مرور 40 عاماً على اتفاقية التوأمة التى ساهمت فى تعزيز التعاون المصري الألماني، وأشار إلى أن هذا الحدث يؤكد اهتمام ولاية بادن فورتمبرج بالتعاون الثنائي والتوأمة مع مدينة القاهرة وتعظيم الإستفادة منها.